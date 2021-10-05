***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2021 09:20
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı ile İcra Kurulu üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığına Sn.Gülant CANDAŞ 'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966761
BIST
12:131.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:138,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:1310,2890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:13500,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,38
|Açılış
|: 500,33
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:13
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.888.233
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|80.170.692
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,30
|47.249.095
|% -7,27
|
|HURGZ
|2,32
|24.059.916
|% -7,20
|
|MARTI
|1,57
|10.771.787
|% -6,55
|
|CRDFA
|4,77
|45.643.244
|% -5,36
|
|KTSKR
|35,74
|33.007.963
|% -5,25
|
|MAREN
|10,47
|634.730.397
|% 4,18
|
|THYAO
|14,08
|501.602.011
|% 1,51
|
|GARAN
|9,26
|499.983.929
|% 0,43
|
|TUPRS
|117,50
|369.211.152
|% 1,29
|
|SISE
|8,19
|220.550.157
|% 0,61
|
|SKBNK
|0,99
|100.583.144
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,38
|164.293.432
|% 0,00
|
|MAREN
|10,47
|634.730.397
|% 4,18
|
|GARAN
|9,26
|499.983.929
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,81
|80.170.692
|% 9,70
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8548
|8,8571
|% 0,11
|
|Euro
|10,2755
|10,2890
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0279
|12,0882
|% 0,14
|
|Frank
|9,5240
|9,5814
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3554
|2,3672
|% 0,08
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-12,01
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,17
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,53
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,39
|81,39
|0,11
|