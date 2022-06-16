***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar- Şirketimizde Yatırım Müdürlüğü Pozisyonu oluşturulmuş ve bu pozisyona Sn. Erhan Biçer atanmıştır.- Hukuk Müşaviri Sinan Özkaya'nın Hukuk Müşavirliği görevinin yanı sıra İcra Kurulu Genel Sekretaryalığı işlemlerini de yürütmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037548BIST