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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2022 19:44
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bugün  bağlı ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.nin  aktifinde bulundurduğu,  Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ye  ait sermayesinin  yaklaşık % 30,02'sine tekabül eden ve toplamda 36.025 adet nama yazılı payın tamamının tarafımıza  tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber  devri ("İşlem") amacıyla bir pay devir sözleşmesi ("Pay Devir Sözleşmesi") imzalamıştır.
Pay devir bedeli  olarak  8.697.000 USD ( Sekiz Milyon altı yüz doksan yedi bin  Amerikan Doları)'nin devrin tamamlandığı tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru karşılığı bedeli kararlaştırılmıştır.
Pay Devir Sözleşmesi'ne konu paylar, Devre Konu Şirket'in AKBANK T.A.Ş. ile yaptığı  kredi sözleşmesi ve şirketimiz ile yapmış olduğu  pay rehni sözleşmeleri  nedeni ile AKBANK T.A.Ş. lehine rehinli olup, pay devir işlemlerinin, AKBANK T.A.Ş ‘nin devre izin vermesi şartıyla 30.09.2022 tarihine kadar  devrin tamamlanması planlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3.Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda Tebliğ'in 6.maddesinin 1.fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak,  bu satış işleminin işbu açıklama tarihi itibariyle  sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikte işlem kabul edilmeyeceği, satılacak varlıkların değerinin  şirketimiz toplam aktifine, gelirine ve  şirket değerine oranının  %75'in altında olduğu   ve paydaşlar nezdinde ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.
Konu ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062222


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