***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında1- Yönetim kurulu üyeliğinden 06.10.2022 tarihinde istifa eden Yusuf Kaya'nın istifasının kabulüne,2- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 06.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na sunulan Ufuk Bala Yücel'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068454BIST