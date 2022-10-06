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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2022 18:15
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında
1- Yönetim kurulu üyeliğinden 06.10.2022 tarihinde istifa eden Yusuf Kaya'nın istifasının kabulüne,
2- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 06.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na sunulan Ufuk Bala Yücel'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068454


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