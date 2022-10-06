***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 18:15
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında
1- Yönetim kurulu üyeliğinden 06.10.2022 tarihinde istifa eden Yusuf Kaya'nın istifasının kabulüne,
2- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 06.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na sunulan Ufuk Bala Yücel'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068454
BIST
10:443.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 10,91
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.553
10:4418,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
10:4418,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
10:441.022,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 1.023,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler10:41
|HEKTS
|69,20
|1.077.176.315
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|22.807.970
|% 9,92
|
|AKENR
|3,56
|120.140.484
|% 7,55
|
|CEMTS
|37,36
|86.615.246
|% 7,54
|
|FORMT
|1,76
|24.372.952
|% 6,67
|
|KIMMR
|8,00
|2.140.784
|% -9,91
|
|INFO
|8,99
|84.911.965
|% -6,84
|
|SEKFK
|8,65
|6.656.716
|% -3,78
|
|ULUFA
|4,00
|4.244.618
|% -3,61
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|THYAO
|84,05
|1.867.981.986
|% -0,77
|
|SASA
|87,15
|1.509.045.341
|% 2,29
|
|HEKTS
|69,20
|1.077.176.315
|% 9,93
|
|EREGL
|30,64
|566.034.030
|% 1,06
|
|KRDMD
|12,92
|479.624.510
|% 1,81
|
|EKGYO
|4,25
|278.051.802
|% -1,16
|
|ODAS
|7,64
|373.374.482
|% 5,09
|
|KRDMD
|12,92
|479.624.510
|% 1,81
|
|DOHOL
|5,27
|186.738.428
|% -1,31
|
|AKENR
|3,56
|120.140.484
|% 7,55
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5792
|18,5836
|% 0,00
|
|Euro
|18,2162
|18,2218
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7095
|20,8134
|% 0,21
|
|Frank
|18,7144
|18,8272
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,03
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,92
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.855
|6.919
|-12,00
|
|Yarım
|3.340
|3.382
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,41
|0,06
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|0,32
|