***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 14:51
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.' ye ait Isparta İlinde bulunan Kovada 1 ve Kovada 2 Hidroelektrik Enerji Santralleri ile Düzce İlinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin, tamamının veya bir kısmının, birlikte ya da ayrı ayrı işletme hakkının devrine yönelik piyasa araştırması yapılıp, potansiyel alıcılarla görüşmeler gerçekleştirilmesine ve potansiyel alıcılardan teklif toplanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, potansiyel işletme hakkı devri işleminin, söz konusu işletme hakkının Şirketimiz nezdinde teşkil ettiği önem unsuru göz önüne alınarak yapılan değerlendirme çerçevesinde, Şirketimiz açısından II-23.3 sayılı Önemli Nitelikli İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca önemli işlem niteliği taşımayacağı ve bu nedenle Şirketimiz pay sahipleri lehine ayrılma hakkı doğmasına sebebiyet vermeyeceği öngörülmektedir. Aksi yönde bir gelişme yaşanırsa bu konu da açıklama yapılacaktır.
Bu doğrultuda, Batıçim Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından, potansiyel alıcılar ile görüşmelerin tamamlanması ve potansiyel alıcılar tarafından paylaşılan tekliflerin kesinleştirilmesinin ardından kamuoyuna ayrıca bir duyuru yapılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101990
BIST
15:144.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 16,48
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:1418,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:1420,3179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0746
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3066
15:141.147,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.147,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ONCSM
|37,40
|5.913.052
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.032.948
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.002.525
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.422.963
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|141.160.525
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|EDIP
|9,29
|21.526.919
|% -5,40
|
|THYAO
|136,10
|5.656.300.813
|% 0,22
|
|ASELS
|55,45
|4.146.670.437
|% -0,81
|
|EREGL
|40,08
|3.955.422.614
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,61
|3.709.650.948
|% -1,53
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|KRDMD
|18,61
|3.709.650.948
|% -1,53
|
|YKBNK
|9,21
|1.775.892.681
|% 1,88
|
|SKBNK
|2,64
|433.344.435
|% 0,00
|
|PETKM
|17,82
|2.151.540.751
|% 2,30
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7862
|18,7886
|% 0,03
|
|Euro
|20,3044
|20,3179
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,8151
|22,9295
|% -0,24
|
|Frank
|20,1349
|20,2562
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|0,80
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|2,07
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|87,00
|
|Tam
|7.826
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.813
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,55
|
Seans Raporu
15:12
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-
15:27DOGUB
Yüzde 6.55 oranında artışla 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 276 adet işlem
-
15:26IMASM
Yüzde 4.49 oranında artışla 274.80 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 662 adet işlem
-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 33 artarak (% 0.39 ) 4, 438
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, ARMDA, SDTTR, BOSSA, AKENR, RODRG, UMPAS, KNFRT, TNZTP, VKING
-
15:25
MARTI, MEDTR, IMASM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında