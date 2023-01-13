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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 14:51
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.' ye ait Isparta İlinde bulunan Kovada 1 ve Kovada 2 Hidroelektrik Enerji Santralleri ile Düzce İlinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin, tamamının veya bir kısmının, birlikte ya da ayrı ayrı işletme hakkının devrine yönelik piyasa araştırması yapılıp, potansiyel alıcılarla görüşmeler gerçekleştirilmesine ve potansiyel alıcılardan teklif toplanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda,  potansiyel işletme hakkı devri işleminin, söz konusu işletme hakkının Şirketimiz nezdinde teşkil ettiği önem unsuru göz önüne alınarak yapılan değerlendirme çerçevesinde, Şirketimiz açısından II-23.3 sayılı Önemli Nitelikli İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca önemli işlem niteliği taşımayacağı ve bu nedenle Şirketimiz pay sahipleri lehine ayrılma hakkı doğmasına sebebiyet vermeyeceği öngörülmektedir. Aksi yönde bir gelişme yaşanırsa bu konu da açıklama yapılacaktır.
Bu doğrultuda, Batıçim Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından, potansiyel alıcılar ile görüşmelerin tamamlanması ve potansiyel alıcılar tarafından paylaşılan tekliflerin kesinleştirilmesinin ardından kamuoyuna ayrıca bir duyuru yapılacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101990


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