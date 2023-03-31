***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 19:04
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz organizasyon şeması içerisinde, Genel Müdür'e bağlı olmak üzere "lojistik müdürlüğü" isimli yeni bir müdürlük kurulmasına karar verilmiş olup, bu pozisyona Satınalma Şefi İlker Özsu atanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130611
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
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|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
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|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
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|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
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|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
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|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
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|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
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|DGGYO
|42,94
|4.174.369
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|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
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|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
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|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,1805
|19,1862
|% 0,10
|
|Euro
|20,8479
|20,8576
|% -0,39
|
|Sterlin
|23,6330
|23,7516
|% -0,19
|
|Frank
|20,9057
|21,0316
|% 0,00
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|Riyal
|5,0966
|5,1222
|% 0,10
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,52
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|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.329
|11,00
|
|Yarım
|4.034
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,23
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|Gümüş Gr.
|14,86
|14,88
|0,14
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|B. Petrol
|79,70
|79,70
|1,10
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