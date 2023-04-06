***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 19:16
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait, Düzce ilinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkı devri amacıyla, daha önce Mıs Enerji Yatırım A.Ş. ile Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. arasında, işletme hakkı ve üretim lisansı devri ön sözleşmesi imzalanmış ve 17.01.2023 tarihinde kamuoyu duyurusu gerçekleştirilmiş idi.
İşletme hakkı ve üretim lisansı devri ön sözleşmesinde yer alan ön şartların tamamlanmış olması sebebiyle bugün, Mıs Enerji Yatırım A.Ş. ile aynı ortaklık yapısına sahip Sim Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ile İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi imzalanmış ve bedeli alınmak suretiyle Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkı Sim Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye devredilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133044
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
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|Önceki Kapanış
|: 4.920
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4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,6000
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|Önceki Kapanış
|: 19,5950
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19,3624
En Düşük
19,2167
17:5921,1428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1353
|Açılış
|: 21,3400
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|Önceki Kapanış
|: 21,4300
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21,1946
En Düşük
20,9548
17:591.243,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,51
|Açılış
|: 1.243,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
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1.252,45
En Düşük
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|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2527
|19,2554
|% 0,09
|
|Euro
|21,0706
|21,1428
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,9077
|24,0276
|% 0,00
|
|Frank
|21,2133
|21,3410
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1170
|5,1426
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|-11,47
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.490
|8.563
|-13,00
|
|Yarım
|4.146
|4.190
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.095
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,93
|84,93
|-0,06
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Seans Raporu
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17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
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17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
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