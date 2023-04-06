***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait, Düzce ilinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkı devri amacıyla, daha önce Mıs Enerji Yatırım A.Ş. ile Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. arasında, işletme hakkı ve üretim lisansı devri ön sözleşmesi imzalanmış ve 17.01.2023 tarihinde kamuoyu duyurusu gerçekleştirilmiş idi.İşletme hakkı ve üretim lisansı devri ön sözleşmesinde yer alan ön şartların tamamlanmış olması sebebiyle bugün, Mıs Enerji Yatırım A.Ş. ile aynı ortaklık yapısına sahip Sim Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ile İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi imzalanmış ve bedeli alınmak suretiyle Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkı Sim Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye devredilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133044BIST