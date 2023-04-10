***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 18:53
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait, Düzce ilinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkının 06.04.2023 tarihinde Sim Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye devredildiğine ilişkin kamuoyu duyurusu gerçekleştirilmiş idi.
Bu kapsamda, toplam 188.665.000 TL + KDV tutarındaki işletme hakkı devir bedeli, döviz cinsinden işlem yapma sınırlamalarına uygun olarak, Sim Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye Türk Lirası olarak havale edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135842
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0892
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.230,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -11,22
|Açılış
|: 1.230,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|ORMA
|58,00
|614.671
|% -5,54
|
|PCILT
|26,96
|38.514.683
|% -4,73
|
|ASTOR
|56,75
|2.010.128.989
|% 0,09
|
|ALFAS
|352,00
|1.289.984.296
|% 5,23
|
|OYAKC
|34,40
|1.005.123.465
|% 2,69
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|KONTR
|145,90
|921.239.166
|% 6,81
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|IHLGM
|1,00
|84.132.033
|% 3,09
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|ADESE
|1,47
|78.323.450
|% 2,80
|
|SEGYO
|2,29
|89.419.609
|% 4,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2588
|19,2631
|% 0,14
|
|Euro
|20,8878
|20,9177
|% -0,36
|
|Sterlin
|23,7396
|23,8587
|% -0,31
|
|Frank
|21,0647
|21,1916
|% -0,49
|
|Riyal
|5,1187
|5,1444
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-20,14
|
|Altın Gr.
|1.232
|1.232
|-10,33
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.486
|8.568
|5,00
|
|Yarım
|4.145
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,78
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem