***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait, Düzce ilinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkının 06.04.2023 tarihinde Sim Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye devredildiğine ilişkin kamuoyu duyurusu gerçekleştirilmiş idi.Bu kapsamda, toplam 188.665.000 TL + KDV tutarındaki işletme hakkı devir bedeli, döviz cinsinden işlem yapma sınırlamalarına uygun olarak, Sim Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye Türk Lirası olarak havale edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135842BIST