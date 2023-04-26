***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Şirketimiz bünyesinde Murahhas Aza pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Gülant Candaş'ın atanmasına,-Şirketimiz bünyesinde Mali ve İdari İşler Grup Başkanı pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Arif Alp Dündar'ın atanmasına,-Şirketimiz bünyesinde Pazarlama ve Beton Grup Başkanı pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Selçuk Uçar'ın atanmasına,-Şirketimiz bünyesinde Hukuk Müdürü pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Derya Şahan'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141361BIST