***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 15:12
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2023'de sona ermesi nedeni ile, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. olarak üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile T. Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 19.12.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226957
BIST
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16:017.710
En Düşük
|Değişim
|: -1,03%
|| -80,53
|Açılış
|: 7.784
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|Önceki Kapanış
|: 7.790
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7.643
En Yüksek
7.786
16:0129,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0419
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
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29,0987
En Düşük
28,9845
16:0131,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1461
|Açılış
|: 31,8200
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|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,9572
En Düşük
31,7021
16:011.899,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.899,34
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|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
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1.899,53
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler15:59
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.058.413
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|242.761.413
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|163.858.545
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.322.678
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|12.269.915
|% -9,98
|
|THYAO
|245,70
|5.290.440.698
|% 0,00
|
|EREGL
|42,56
|4.546.930.357
|% 1,82
|
|YKBNK
|20,38
|3.326.375.063
|% -4,32
|
|ISCTR
|23,92
|3.300.256.299
|% -3,00
|
|AKBNK
|38,28
|2.729.973.785
|% -2,84
|
|BEGYO
|2,96
|1.315.984.729
|% -7,79
|
|YKBNK
|20,38
|3.326.375.063
|% -4,32
|
|ISCTR
|23,92
|3.300.256.299
|% -3,00
|
|EKGYO
|7,12
|829.570.069
|% -2,60
|
|EREGL
|42,56
|4.546.930.357
|% 1,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0890
|29,0967
|% 0,14
|
|Euro
|31,8958
|31,9138
|% 0,50
|
|Sterlin
|36,9308
|37,1161
|% 0,80
|
|Frank
|33,5501
|33,7522
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7326
|7,7714
|% 0,13
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,94
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|944,82
|946,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.174,08
|1.178,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,73
|77,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,67
|2.029,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:59
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16:14SURGY
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