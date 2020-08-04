***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET MUSTAFA BÜKEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.05.1997 İcrada Görevli Değil Üye Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 5.85 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi HayırMEHMET BÜLENT EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 29.04.2011 İcrada Görevli Değil Genel Sekreter Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0.19 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi HayırTUFAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 21.10.1993 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili ve Murahhas Üye Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.25 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -FATMA MELTEM GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2001 İcrada Görevli Değil Üye Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Evet 6.63 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSÜLÜN İLKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2002 İcrada Görevli Değil Üye Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.19 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NECİP TERZİBAŞIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli Genel Müdür Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş.- Görevli Üye, İcra Kurulu Başkanı, Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır İcra Kurulu BaşkanıFEYYAZ ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı-İcra Kurulu Üyesi Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.1 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KEMAL GREBENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.07.2011 İcrada Görevli Değil Üye Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiBEGÜM EGELİ BURSALIGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2016 İcrada Görevli Değil Üye Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Evet 0.06 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.07.2020 İcrada Görevli Değil Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-Bağımsız Üye-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMUSTAFA TEOMAN GÜRGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.07.2020 İcrada Görevli Değil Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-Bağımsız Üye-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864723BIST