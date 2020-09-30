***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUTLU CAN GÜNEL İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiVOLKAN BÜKEY İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiKAMİL GREBENE İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiYILDIZ EGELİ YAVUZ İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiMEHMET İLKER ÖZGELEN İşletme Müdürü Bakım MüdürüHAYER YALNIZ Hammadde Müdürü Hammadde MüdürüADİL ULUDAĞ Mali İşler ve Muhasebe MüdürüMUSTAFA KAHVECİ Satınalma Müdürü Satınalma ŞefiMEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Kalite Kontrol ve Güvence ŞefiFATİH USTA İnsan Kaynakları MüdürüMEHMET TAŞKAPILI İç Denetim Müdürü Bilgi Sistemleri MüdürüEROL İŞCAN Bakım Müdürü Makina Bakım ŞefiBARIŞ KOYLAN Üretim Müdürü Klinker Üretim ŞefiALİ RİZA PINARLI Finansman Müdürü Finansman ŞefiORAL ENGİZEK Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü Pazarlama ve Satış MüdürüMEHMET KEMAL ASLAN Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri ŞefiSELÇUK UÇAR Pazarlama Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877546BIST