***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.01.2021 18:23
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUTLU CAN GÜNEL İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi
VOLKAN BÜKEY İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi
KAMİL GREBENE İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi
YILDIZ EGELİ YAVUZ İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi
MEHMET İLKER ÖZGELEN İşletme Müdürü Bakım Müdürü
HAYER YALNIZ Hammadde Müdürü Hammadde Müdürü
ADİL ULUDAĞ Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
MUSTAFA KAHVECİ Satınalma Müdürü Satınalma Şefi
MEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Kalite Kontrol ve Güvence Şefi
FATİH USTA İnsan Kaynakları Müdürü
EROL İŞCAN Bakım Müdürü Makina Bakım Şefi
BARIŞ KOYLAN Üretim Müdürü Klinker Üretim Şefi
ALİ RİZA PINARLI Finansman Müdürü Finansman Şefi
ORAL ENGİZEK Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü Pazarlama ve Satış Müdürü
MEHMET KEMAL ASLAN Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri Şefi
SELÇUK UÇAR Pazarlama Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906347
BIST