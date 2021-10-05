Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2021 09:30



***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜLANT CANDAŞ İcra Kurulu Başkanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Başkanı
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
MEHMET İLKER ÖZGELEN İşletme Müdürü Bakım Müdürü
HAYER YALNIZ Hammadde Müdürü Hammadde Müdürü
ADİL ULUDAĞ Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
MUSTAFA KAHVECİ Satınalma Müdürü Satınalma Şefi
MEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Kalite Kontrol ve Güvence Şefi
FATİH USTA İnsan Kaynakları Müdürü
EROL İŞCAN Bakım Müdürü Makina Bakım Şefi
BARIŞ KOYLAN Üretim Müdürü Klinker Üretim Şefi
ALİ RİZA PINARLI Finansman Müdürü Finansman Şefi
ORAL ENGİZEK Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü
MEHMET KEMAL ASLAN Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri Şefi
SELÇUK UÇAR Pazarlama Direktörü
ÇAĞRI CANDOĞAN Çimento Pazarlama Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966769


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:211.394
Değişim :  -0,01% |  -0,13
Açılış :  1.396  
Önceki Kapanış :  1.394  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.390
BIST En Aktif Hisseler12:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 20,90 396.264 % 9,94  
KNFRT 4,54 50.908.245 % 9,93  
ALMAD 2,35 3.281.307 % 9,81  
ALBRK 1,81 82.054.553 % 9,70  
KERVN 0,80 980.750 % 9,59  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Dolar 8,8595 8,8633 % 0,18  
Euro 10,2823 10,2848 % -0,09  
Sterlin 12,0279 12,0882 % 0,14  
Frank 9,5240 9,5814 % -0,14  
Riyal 2,3554 2,3672 % 0,08  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 -12,01  
Altın Gr. 500 500 -3,23  
Cumhuriyet 3.308 3.358 3,00  
Tam 3.295 3.378 3,17  
Yarım 1.592 1.634 1,53  
Çeyrek 799 817 0,77  
Gümüş.Ons 22,56 22,61 -0,10  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,03  
B. Petrol 81,39 81,39 0,11  
Seans Raporu 12:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru