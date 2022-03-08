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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2022 09:19
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜLANT CANDAŞ İcra Kurulu Başkanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Başkanı
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
MEHMET İLKER ÖZGELEN İşletme Müdürü Bakım Müdürü
HAYER YALNIZ Hammadde Müdürü Hammadde Müdürü
ADİL ULUDAĞ Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
MUSTAFA KAHVECİ Satınalma Müdürü Satınalma Şefi
MEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Kalite Kontrol ve Güvence Şefi
FATİH USTA İnsan Kaynakları Müdürü
EROL İŞCAN Bakım Müdürü Makina Bakım Şefi
BARIŞ KOYLAN Üretim Müdürü Klinker Üretim Şefi
ALİ RİZA PINARLI Finansman Müdürü Finansman Şefi
ORAL ENGİZEK Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü
MEHMET KEMAL ASLAN Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri Şefi
SELÇUK UÇAR Pazarlama Direktörü
ÇAĞRI CANDOĞAN Çimento Pazarlama Müdürü
EFE DUMAN İhracat Müdürü İhracat Şefi
MUSTAFA BAYRAKTAR Sağlık Emniyet ve Çevre Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008041


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ACSEL 23,86 10.462.932 % 0,00  
ADEL 25,62 2.480.184 % 0,00  
ADESE 0,69 31.400.447 % 0,00  
AEFES 22,04 102.231.537 % 0,00  
AGHOL 31,70 22.981.942 % 0,00  
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Frank 15,5425 15,6361 % 0,51  
Riyal 3,8400 3,8592 % 0,56  
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Altın Ons 2.006 2.007 9,20  
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Cumhuriyet 6.039 6.131 73,00  
Tam 6.005 6.157 71,47  
Yarım 2.903 2.978 34,57  
Çeyrek 1.456 1.489 17,29  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,35  
Gümüş Gr. 12,01 12,03 0,19  
B. Petrol 128 128 4,57  
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