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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.04.2023 09:40
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Pazarlama Direktörü Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
CANER TÜRKYENER Üretim Operasyon Grup Başkanı
MEHMET İLKER ÖZGELEN Fabrika Direktörü İşletme Müdürü
HAYER YALNIZ Hammadde Müdürü
ADİL ULUDAĞ Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
MUSTAFA KAHVECİ Satınalma Müdürü Satınalma Şefi
MEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Kalite Kontrol ve Güvence Şefi
FATİH USTA İnsan Kaynakları Müdürü
EROL İŞCAN Bakım Müdürü Makina Bakım Şefi
BARIŞ KOYLAN Üretim Müdürü Klinker Üretim Şefi
MEHMET KEMAL ASLAN Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri Şefi
ÇAĞRI CANDOĞAN Çimento Pazarlama Müdürü
EFE DUMAN İhracat Müdürü İhracat Şefi
MUSTAFA BAYRAKTAR Sağlık Emniyet ve Çevre Müdürü
MURAT ORÇİN ÖNOCAK Finansman Müdürü
ERHAN BİÇER Yatırım Müdürü
CEYDA KÜÇÜKBARDA Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü
İLKER ÖZSU Lojistik Müdürü Satınalma Şefi Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Lojistik Müdürü
UĞUR ALTUNOK İç Denetim Müdürü
BEYZA ONARAN Risk Değerlendirm
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 396,50 129.086.102 % 525,00  
VAKKO 64,50 40.644.512 % 4,45  
SELEC 33,80 91.004.361 % 0,75  
KLNMA 11,89 427.898 % 0,00  
SNPAM 13,30 110.723 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3924 19,3987 % 0,04  
Euro 21,2508 21,2722 % 0,38  
Sterlin 23,9944 24,1147 % 0,37  
Frank 21,5235 21,6532 % 0,23  
Riyal 5,1556 5,1815 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.999 1.999 4,06  
Altın Gr. 1.246 1.247 3,81  
Cumhuriyet 8.755 8.887 -11,00  
Tam 8.786 8.938 0,00  
Yarım 4.291 4.369 0,00  
Çeyrek 2.146 2.188 0,00  
Gümüş.Ons 25,07 25,09 0,04  
Gümüş Gr. 15,63 15,65 0,04  
B. Petrol 85,09 85,09 0,33  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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