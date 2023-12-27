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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2023 17:02
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Klinker Çimento Üretim ve Satışı 400000000 298.494.052,78 TRY 74,62 BAĞLI ORTAKLIK
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi ve Satışı 120000000 120000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ASH Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş. Kül Üretim ve Satışı 125000 125000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Batıbeton Sanayi A.Ş. Hazır Beton Üretim ve Satışı 49.477.593,83 49.477.593,83 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 57.834.577,56 52.051.119,56 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229763


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 31,68 350.415.734 % 10,00  
TMPOL 93,50 10.226.828 % 10,00  
ZEDUR 79,75 25.697.974 % 10,00  
ATAKP 42,68 120.461.140 % 10,00  
BAYRK 15,40 34.101.592 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,4008 29,4104 % 0,47  
Euro 32,6733 32,6881 % 1,08  
Sterlin 37,4436 37,6314 % 1,30  
Frank 34,4973 34,7051 % 1,46  
Riyal 7,8107 7,8499 % 0,83  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,41 24,44 % 0,66  
Platin 985,94 989,43 % 0,66  
Paladyum 1.173,68 1.179,29 % 0,66  
Brent Pet. 80,49 80,49 % 0,66  
Altın Ons 2.079,87 2.080,20 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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