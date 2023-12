***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBatısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Klinker Çimento Üretim ve Satışı 400000000 298.494.052,78 TRY 74,62 BAĞLI ORTAKLIKBatıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi ve Satışı 120000000 120000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKASH Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş. Kül Üretim ve Satışı 125000 125000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKBatıbeton Sanayi A.Ş. Hazır Beton Üretim ve Satışı 49.477.593,83 49.477.593,83 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKBatıliman Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 57.834.577,56 52.051.119,56 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229763BIST