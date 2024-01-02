***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 10:06
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emir VURAL Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 17.10.2023 0 232 478 44 00 emirvural@baticim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210970/702482
Adil ULUDAĞ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 25.12.2014 0 232 478 44 00 adiluludag@baticim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231098
BIST
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10:417.596
En Düşük
|Değişim
|: 1,68%
|| 125,39
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.596
10:4129,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1948
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7082
En Düşük
29,4693
10:4132,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0873
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:411.981,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,27
|Açılış
|: 1.981,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:39
|KUYAS
|58,90
|37.094.764
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|44.627.897
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,44
|4.030.385
|% 9,90
|
|ORMA
|142,00
|686.428
|% 9,23
|
|BAYRK
|15,12
|16.428.183
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|44.811.285
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|NTGAZ
|21,40
|37.708.474
|% -7,36
|
|ZGOLD
|228,60
|10.436.425
|% -6,69
|
|GUBRF
|165,20
|2.692.815.510
|% 7,41
|
|THYAO
|236,20
|1.684.204.870
|% 3,32
|
|YKBNK
|19,83
|664.436.870
|% 1,48
|
|AKBNK
|37,18
|642.815.198
|% 1,81
|
|EREGL
|41,68
|618.200.263
|% 1,66
|
|SKBNK
|4,33
|320.089.382
|% 0,70
|
|EKGYO
|7,04
|282.792.537
|% 2,33
|
|YKBNK
|19,83
|664.436.870
|% 1,48
|
|ISCTR
|23,78
|506.747.361
|% 1,80
|
|AKBNK
|37,18
|642.815.198
|% 1,81
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,6981
|29,7073
|% 0,66
|
|Euro
|32,7660
|32,7799
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,7187
|37,9078
|% 0,77
|
|Frank
|35,0173
|35,2283
|% 0,14
|
|Riyal
|7,8944
|7,9340
|% 0,60
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,07
|% 0,66
|
|Platin
|989,15
|990,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.100,35
|1.105,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,36
|78,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,73
|2.075,00
|% 0,66
|