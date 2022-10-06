***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.10.2022 18:15
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Yusuf Kaya'nın yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olması sebebiyle, Yusuf Kaya'nın yerine Ufuk Bala Yücel'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmesine, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068455
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
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|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
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|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
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|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
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|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
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|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
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|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
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|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
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|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
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|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
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|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
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|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
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|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
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|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
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|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
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|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5726
|18,5827
|% -0,01
|
|Euro
|18,2023
|18,2122
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6834
|20,7871
|% 0,08
|
|Frank
|18,6977
|18,8104
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,01
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,05
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|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-0,42
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|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.854
|6.926
|-5,00
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|Yarım
|3.340
|3.386
|-2,00
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|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-1,00
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|Gümüş.Ons
|20,74
|20,78
|0,10
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|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,05
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|B. Petrol
|94,18
|94,18
|-0,24
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