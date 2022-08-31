***BTCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.08.2022 11:09
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: IYF, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 29,04 TL, Miktar: 7.374.633 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059040
BIST
11:263.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 16,06
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.163
11:2618,1944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
11:2618,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0118
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1855
11:261.003,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.003,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.002,94
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|48.214.601
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|20.336.386
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.198.068
|% 9,94
|
|KONTR
|233,80
|172.494.143
|% 9,66
|
|ESCAR
|43,20
|2.569.795
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.467.423
|% -9,98
|
|FLAP
|6,97
|58.837.784
|% -7,80
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|THYAO
|72,35
|3.019.069.939
|% 2,70
|
|HALKB
|8,33
|1.152.103.221
|% 6,25
|
|GARAN
|23,60
|1.006.755.858
|% -2,56
|
|VAKBN
|7,09
|801.689.127
|% 6,62
|
|EKGYO
|4,02
|782.562.596
|% -0,25
|
|EKGYO
|4,02
|782.562.596
|% -0,25
|
|HALKB
|8,33
|1.152.103.221
|% 6,25
|
|VAKBN
|7,09
|801.689.127
|% 6,62
|
|YKBNK
|6,89
|711.220.019
|% 0,44
|
|ISCTR
|7,88
|550.322.214
|% -1,01
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1752
|18,2091
|% 0,04
|
|Euro
|18,1851
|18,1927
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,1370
|21,2430
|% 0,15
|
|Frank
|18,5727
|18,6846
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8280
|4,8522
|% 0,15
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-5,04
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.763
|6.816
|-16,00
|
|Yarım
|3.296
|3.332
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,49
|97,49
|-0,35
|