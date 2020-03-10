***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:46
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826315
BIST
17:45101.807
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -1.717,41
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.755
17:456,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1638
En Düşük
6,1032
17:457,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:45327,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,23
|Açılış
|: 327,58
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|9.018.437
|% 14,73
|
|DESPC
|5,60
|51.435.066
|% 14,29
|
|DOKTA
|24,74
|22.714.874
|% 11,44
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|DGATE
|7,91
|97.344.035
|% 9,86
|
|OYAYO
|5,62
|899.577
|% -14,98
|
|TSPOR
|5,08
|203.262.038
|% -10,88
|
|GSRAY
|2,69
|190.927.433
|% -10,63
|
|TGSAS
|4,15
|3.770.032
|% -9,78
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|THYAO
|10,37
|986.730.295
|% -0,10
|
|ASELS
|26,94
|980.309.964
|% -2,95
|
|GARAN
|9,45
|635.027.305
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,34
|388.706.011
|% 2,18
|
|ODAS
|1,81
|248.521.278
|% -3,21
|
|IHLGM
|1,22
|212.765.913
|% -3,17
|
|YKBNK
|2,34
|388.706.011
|% 2,18
|
|ODAS
|1,81
|248.521.278
|% -3,21
|
|KARSN
|1,59
|165.994.042
|% -4,22
|
|EKGYO
|1,33
|130.657.309
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9584
|7,9983
|% -0,96
|
|Frank
|6,5571
|6,5966
|% -0,82
|
|Riyal
|1,6314
|1,6396
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,90
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,16
|37,16
|2,80
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