***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:29
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829174
BIST
11:2790.929
En Yüksek
|Değişim
|: -4,89%
|| -4.676,54
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
11:276,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3714
En Düşük
6,2780
11:277,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1093
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1524
En Düşük
6,9931
11:27313,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,50
|Açılış
|: 313,89
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|4.582.905
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|28.958.051
|% 6,23
|
|ISYAT
|2,42
|6.154.408
|% 6,14
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|1.053.445
|% -9,98
|
|BRYAT
|44,56
|240.423
|% -9,98
|
|ASELS
|23,94
|217.055.134
|% -5,97
|
|THYAO
|8,68
|178.942.264
|% -5,03
|
|GARAN
|8,47
|144.773.063
|% -5,99
|
|ECILC
|4,16
|86.056.377
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,13
|58.100.643
|% -3,62
|
|ODAS
|1,30
|50.136.363
|% -5,80
|
|IHLGM
|0,90
|34.442.347
|% -5,26
|
|YKBNK
|2,13
|58.100.643
|% -3,62
|
|KRDMD
|1,96
|53.042.274
|% -4,85
|
|GSRAY
|1,84
|48.700.224
|% -9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8414
|7,8808
|% 1,21
|
|Frank
|6,7246
|6,7651
|% 1,49
|
|Riyal
|1,6919
|1,7003
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.532
|2,00
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,86
|2,87
|-0,14
|
|B. Petrol
|32,22
|32,22
|-1,63
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