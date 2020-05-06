***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 10:17
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842932
BIST
11:3698.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,12
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:367,1560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0818
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:367,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:36392,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,02
|Açılış
|: 392,47
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.063.459
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.178.553
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.315.262
|% -9,94
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ULUUN
|9,48
|78.112.335
|% -7,87
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|DEVA
|14,99
|27.927.451
|% -6,49
|
|KRDMD
|2,36
|388.021.170
|% 4,42
|
|ASELS
|27,20
|213.768.556
|% 0,52
|
|GARAN
|8,10
|196.760.929
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,26
|140.499.773
|% 2,85
|
|PETKM
|3,52
|134.781.198
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,36
|388.021.170
|% 4,42
|
|ODAS
|1,85
|131.719.616
|% 2,21
|
|KARSN
|1,84
|119.090.343
|% 6,36
|
|PETKM
|3,52
|134.781.198
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,29
|47.094.588
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8326
|8,8769
|% 0,63
|
|Frank
|7,3164
|7,3605
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9018
|1,9113
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-1,40
|
|Altın Gr.
|392
|392
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.564
|24,10
|
|Tam
|2.589
|2.631
|28,80
|
|Yarım
|1.264
|1.286
|14,00
|
|Çeyrek
|630
|643
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,25
|31,25
|0,28
|
Seans Raporu
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