***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 15:03
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861164
BIST
16:46118.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 453,48
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:466,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:467,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0780
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:46408,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,46
|Açılış
|: 408,27
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.314.734
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.514.854
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.401.670
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|145.372.049
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|56.014.496
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,86
|137.596.997
|% -9,08
|
|YAPRK
|15,16
|22.563.758
|% -6,94
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.318.340.524
|% 4,87
|
|ASELS
|33,30
|1.338.138.402
|% 2,97
|
|GARAN
|7,98
|809.201.029
|% 0,50
|
|AFYON
|4,56
|608.371.561
|% -2,15
|
|PETKM
|4,26
|521.028.104
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.318.340.524
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|260.956.965
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,09
|448.168.450
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,71
|245.475.751
|% -1,72
|
|AFYON
|4,56
|608.371.561
|% -2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6820
|8,7255
|% 0,28
|
|Frank
|7,3351
|7,3793
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
Seans Raporu
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