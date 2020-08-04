***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 11:34
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864421
BIST
17:281.066
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -60,60
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.066
17:286,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:288,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0441
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:28444,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,74
|Açılış
|: 444,28
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,89
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|41,20
|129.671.562
|% 9,98
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.706.440
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.351.146
|% 9,92
|
|KRDMA
|3,96
|21.790.461
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,53
|211.191.662
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|53.142.030
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|35.925.759
|% -10,00
|
|KUTPO
|29,34
|30.540.557
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|ASELS
|33,40
|1.293.488.286
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|THYAO
|10,54
|1.106.740.837
|% -1,40
|
|AKBNK
|4,98
|674.353.206
|% -4,96
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|463.325.127
|% -3,47
|
|HLGYO
|2,26
|539.346.110
|% -9,96
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0579
|9,1034
|% -0,02
|
|Frank
|7,5661
|7,6117
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|5,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.942
|-8,10
|
|Tam
|2.996
|3.028
|-8,20
|
|Yarım
|1.454
|1.476
|-4,00
|
|Çeyrek
|729
|740
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|-0,17
|