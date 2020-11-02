***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:31
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885332
BIST
13:171.140
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 27,52
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:178,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:179,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0914
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:17508,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,11
|Açılış
|: 508,39
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:17
|KARTN
|1.994,00
|8.795.534
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.183.776.094
|% 1,96
|
|ASELS
|17,80
|854.898.633
|% 6,27
|
|GARAN
|6,71
|665.092.924
|% 1,67
|
|THYAO
|9,79
|652.233.814
|% 8,54
|
|SISE
|6,29
|606.691.614
|% 2,61
|
|TSKB
|2,60
|2.183.776.094
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,28
|574.433.970
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,75
|254.327.428
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|211.966.420
|% 1,66
|
|GARAN
|6,71
|665.092.924
|% 1,67
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3757
|8,3822
|% 0,44
|
|Euro
|9,7562
|9,7624
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,7960
|10,8501
|% 0,20
|
|Frank
|9,1009
|9,1557
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2280
|2,2392
|% 0,43
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,30
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|27,33
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|13,22
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,14
|
|B. Petrol
|37,28
|37,28
|-0,66
|