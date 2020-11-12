***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 16:19
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888175
BIST
16:051.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:057,7431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0514
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:059,1424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:05463,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,23
|Açılış
|: 463,77
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:05
|BFREN
|1.145,80
|44.761.340
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.529.536
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|97.883.692
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.182.974
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,77
|7.937.956.619
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,86
|2.794.846.577
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,15
|2.753.730.682
|% 4,80
|
|THYAO
|11,92
|2.462.245.098
|% 1,19
|
|AKBNK
|6,31
|1.950.937.863
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,86
|2.794.846.577
|% 2,14
|
|GARAN
|8,77
|7.937.956.619
|% 3,18
|
|KRDMD
|4,15
|2.753.730.682
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,92
|645.938.172
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,31
|1.950.937.863
|% 1,45
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7381
|7,7431
|% -0,66
|
|Euro
|9,1330
|9,1424
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,1096
|10,1603
|% -1,53
|
|Frank
|8,3898
|8,4404
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% -0,98
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-74,00
|
|Tam
|3.068
|3.148
|-69,46
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-33,61
|
|Çeyrek
|744
|761
|-16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:15ALGYO
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 031 adet işlem
-
16:14BLCYT
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 844, 188 adet işlem
-
16:13SERVE
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 193 adet işlem
-
16:12XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 39, 596.00 milyon TL de
-
16:12KRDMD
Yüzde 4.55 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 662, 049 adet işlem