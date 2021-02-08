***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 15:26
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908193
BIST
15:171.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:177,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0576
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:178,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:17416,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,92
|Açılış
|: 416,87
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:15
|JANTS
|552,30
|52.803.820
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.289.028
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.015.829.373
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.015.829.373
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,40
|1.600.320.599
|% 3,14
|
|ISFIN
|4,55
|1.101.919.389
|% 9,64
|
|ODAS
|4,26
|916.561.578
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|891.699.152
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,62
|3.015.829.373
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,55
|1.101.919.389
|% 9,64
|
|EKGYO
|2,49
|553.105.508
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|916.561.578
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,21
|358.329.897
|% 0,91
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1125
|7,1168
|% 0,86
|
|Euro
|8,5545
|8,5607
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,7169
|9,7657
|% 0,53
|
|Frank
|7,8675
|7,9149
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8919
|1,9014
|% 0,88
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|8,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|59,30
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,68
|
|Çeyrek
|667
|683
|14,35
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,03
|60,03
|0,47
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:29FONET
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 387 adet işlem
-
15:28GLYHO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 885, 479 adet işlem
-
15:27IHLAS
Yüzde -12.00 oranında düşüşle 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 544, 001 adet işlem
-
15:25SAMAT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 252, 345 adet işlem
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.07 ) 1, 339