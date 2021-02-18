***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 15:41
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910804
BIST
15:391.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:396,9543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:398,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:39398,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,63
|Açılış
|: 398,22
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|ISGSY
|28,20
|11.829.405
|% 9,98
|
|KLMSN
|26,00
|14.327.697
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|LINK
|35,30
|58.754.419
|% 9,97
|
|SONME
|87,75
|9.196.530
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|71.500.122
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,93
|3.061.816.296
|% 2,77
|
|SASA
|49,50
|2.295.562.444
|% 9,32
|
|KOZAL
|146,20
|1.288.229.315
|% 2,74
|
|GARAN
|9,56
|1.201.641.550
|% 0,10
|
|THYAO
|12,50
|1.193.813.954
|% 2,46
|
|HALKB
|5,93
|3.061.816.296
|% 2,77
|
|VAKBN
|4,46
|975.617.753
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,51
|294.988.403
|% 1,34
|
|ODAS
|4,16
|797.988.340
|% 1,46
|
|PETKM
|5,15
|726.024.142
|% 1,98
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9491
|6,9543
|% -0,17
|
|Euro
|8,4040
|8,4101
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6564
|9,7048
|% 0,32
|
|Frank
|7,7138
|7,7603
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8468
|1,8560
|% -0,24
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|9,05
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-17,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|0,35
|
Seans Raporu
15:39
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15:50DMSAS
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