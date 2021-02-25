***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:31
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912762
BIST
15:491.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,83
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:497,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:498,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1394
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:49416,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,89
|Açılış
|: 416,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EPLAS
|38,02
|7.614.788
|% 9,95
|
|AYEN
|8,78
|95.540.944
|% 9,89
|
|EMKEL
|2,26
|3.444.870
|% 9,74
|
|KERVN
|1,03
|703.830
|% 9,57
|
|AYCES
|95,10
|3.492.326
|% 9,50
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|KORDS
|24,34
|228.900.537
|% -7,73
|
|GOLTS
|57,00
|18.116.344
|% -7,47
|
|GARFA
|12,50
|3.714.946
|% -7,41
|
|PRKME
|5,60
|76.392.580
|% -7,13
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|THYAO
|13,04
|1.420.648.619
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,10
|1.317.387.056
|% -3,30
|
|SASA
|42,10
|1.287.381.847
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|203.993.185
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|378.608.435
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,35
|268.509.202
|% -1,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2355
|7,2384
|% 0,96
|
|Euro
|8,8574
|8,8656
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,2164
|10,2677
|% 1,09
|
|Frank
|7,9659
|8,0138
|% 1,15
|
|Riyal
|1,9261
|1,9358
|% 1,06
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
15:47
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