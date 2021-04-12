***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 11:02
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926591
BIST
11:341.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,18
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:348,1998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:349,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0502
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:34458,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 458,13
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:34
|PENGD
|4,51
|77.807.641
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|426.811
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|549.160
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.175.161
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.595.715
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,04
|36.135.240
|% -9,61
|
|IZFAS
|9,35
|3.611.591
|% -8,87
|
|NTGAZ
|16,30
|677.721.470
|% -1,39
|
|BJKAS
|12,29
|366.339.686
|% 9,93
|
|EREGL
|16,33
|337.100.951
|% 0,12
|
|PETKM
|6,08
|274.861.155
|% 1,16
|
|GARAN
|6,62
|252.504.955
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,82
|151.623.761
|% -3,19
|
|YKBNK
|2,06
|149.516.218
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,65
|33.692.619
|% -1,52
|
|TSKB
|1,35
|68.686.439
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|56.289.027
|% -2,63
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1960
|8,1998
|% 0,55
|
|Euro
|9,7448
|9,7534
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,2365
|11,2928
|% 0,85
|
|Frank
|8,8256
|8,8788
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1801
|2,1910
|% 0,56
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,17
|
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