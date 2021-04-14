***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:00
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927788
BIST
10:401.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,60
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:408,1090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:409,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:40455,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 455,01
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:40
|MTRKS
|54,50
|17.692.662
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.410.081
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|698.970
|% 9,95
|
|TMPOL
|15,51
|6.903.230
|% 8,77
|
|LUKSK
|70,45
|373.526
|% 6,90
|
|BJKAS
|12,16
|60.670.496
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|534.678
|% -9,90
|
|GARAN
|6,85
|252.795.311
|% 2,24
|
|SASA
|44,76
|208.550.409
|% 5,77
|
|KRDMD
|7,40
|187.530.378
|% 0,41
|
|EREGL
|17,12
|170.949.904
|% 0,18
|
|PETKM
|6,18
|142.623.256
|% 0,98
|
|TSKB
|1,31
|59.073.416
|% 1,55
|
|GARAN
|6,85
|252.795.311
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,11
|60.823.296
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,82
|50.107.442
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,40
|187.530.378
|% 0,41
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1047
|8,1090
|% 0,04
|
|Euro
|9,6946
|9,7021
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1414
|11,1973
|% 0,25
|
|Frank
|8,7655
|8,8183
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1530
|2,1638
|% -0,10
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,72
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|0,67
|
Seans Raporu
10:40
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10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, KOZAL
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10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 68 artarak (% 1.15 ) 1, 205
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, QUAGR, TUREX