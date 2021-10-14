***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 13:59
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970686
BIST
14:361.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:369,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0847
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:3610,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1130
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:36529,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,23
|Açılış
|: 529,79
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:35
|LUKSK
|54,45
|3.334.845
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,87
|6.902.640
|% 7,68
|
|MAALT
|182,10
|32.681.707
|% 6,62
|
|DITAS
|17,22
|30.520.712
|% 6,43
|
|KZBGY
|30,62
|84.988.897
|% 6,02
|
|BAYRK
|9,90
|15.117.727
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,03
|101.168.327
|% -6,58
|
|DOBUR
|32,20
|2.696.144
|% -5,74
|
|GRNYO
|2,33
|1.299.886
|% -4,90
|
|ASELS
|16,52
|791.031.755
|% 1,35
|
|GARAN
|9,33
|734.164.531
|% -0,53
|
|FROTO
|170,30
|718.627.170
|% -4,11
|
|THYAO
|14,38
|568.963.193
|% 0,84
|
|TUPRS
|124,80
|537.996.464
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,39
|254.521.884
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|123.960.418
|% -2,70
|
|GARAN
|9,33
|734.164.531
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,83
|136.309.342
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,77
|374.649.546
|% 0,45
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1610
|9,1637
|% 0,95
|
|Euro
|10,6538
|10,6586
|% 1,09
|
|Sterlin
|12,5341
|12,5969
|% 1,34
|
|Frank
|9,9161
|9,9758
|% 1,29
|
|Riyal
|2,4350
|2,4473
|% 0,87
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,84
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,36
|
|Cumhuriyet
|3.504
|3.557
|52,00
|
|Tam
|3.487
|3.574
|54,33
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,28
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,14
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|0,94
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