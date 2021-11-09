***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 16:11
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976272
BIST
17:261.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:269,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0427
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:2611,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0620
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:26570,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 3,11
|Açılış
|: 571,18
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:26
|TSPOR
|6,18
|27.499.022
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,33
|38.268.905
|% 9,34
|
|PRKAB
|30,22
|192.685.526
|% 8,24
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|175.898.173
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.959.593
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.426.252
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|16.126.234
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,41
|36.949.602
|% -8,61
|
|PETKM
|7,18
|4.496.657.189
|% 5,28
|
|THYAO
|18,26
|2.678.419.833
|% 1,16
|
|GARAN
|10,84
|2.608.930.425
|% 0,56
|
|SISE
|9,40
|1.889.986.881
|% 4,79
|
|SASA
|32,38
|1.186.864.803
|% 6,16
|
|PETKM
|7,18
|4.496.657.189
|% 5,28
|
|YKBNK
|3,13
|1.163.750.179
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|481.617.402
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,13
|598.148.931
|% 1,43
|
|GARAN
|10,84
|2.608.930.425
|% 0,56
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7111
|9,7203
|% 0,44
|
|Euro
|11,2712
|11,2844
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1283
|13,1941
|% 0,28
|
|Frank
|10,5984
|10,6623
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5828
|2,5958
|% 0,38
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,90
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,35
|
Seans Raporu
17:26
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