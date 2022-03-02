***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 17:15
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006516
BIST
17:011.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:0114,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1841
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
17:0115,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1210
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
17:01874,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,97
|Açılış
|: 874,95
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PRKAB
|43,50
|26.692.705
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|24.886.772
|% 9,95
|
|KONKA
|11,08
|145.575.418
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|234.882.406
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.522.580
|% 9,79
|
|AKFGY
|3,61
|110.489.021
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.368.282
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|12,85
|5.769.141.920
|% 4,81
|
|THYAO
|25,54
|4.160.009.225
|% 1,11
|
|EREGL
|34,24
|3.421.007.355
|% 3,19
|
|ASELS
|23,04
|1.563.569.441
|% -4,00
|
|GARAN
|11,61
|1.150.915.836
|% -0,09
|
|KRDMD
|12,85
|5.769.141.920
|% 4,81
|
|YKBNK
|3,66
|867.146.757
|% 0,83
|
|THYAO
|25,54
|4.160.009.225
|% 1,11
|
|EREGL
|34,24
|3.421.007.355
|% 3,19
|
|GARAN
|11,61
|1.150.915.836
|% -0,09
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0700
|14,0797
|% 1,32
|
|Euro
|15,6063
|15,6278
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,7226
|18,8165
|% 1,45
|
|Frank
|15,2358
|15,3276
|% 1,12
|
|Riyal
|3,7395
|3,7583
|% 1,32
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-11,85
|
|Altın Gr.
|874
|875
|5,66
|
|Cumhuriyet
|5.806
|5.894
|94,00
|
|Tam
|5.777
|5.923
|92,29
|
|Yarım
|2.792
|2.865
|44,65
|
|Çeyrek
|1.400
|1.433
|22,32
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,42
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|7,95
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16KRDMB
Yüzde 6.12 oranında artışla 11.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 651, 683 adet işlem
-
17:14MGROS
Yüzde 4.47 oranında artışla 37.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 194, 423 adet işlem
-
17:13PETUN
Yüzde 6.84 oranında artışla 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 597 adet işlem
-
17:12PETUN
Yüzde 7.25 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 095 adet işlem
-
17:11KRSTL
Yüzde 4.70 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 580, 946 adet işlem