***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 13:52
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055760
BIST
13:552.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 22,00
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:5517,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:5518,2100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:551.026,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.026,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:53
|CMBTN
|264,30
|34.805.787
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.946.219
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|AGHOL
|73,85
|297.448.279
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|162.336.492
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.298.848
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,48
|148.108.469
|% -7,12
|
|ATEKS
|44,78
|17.638.074
|% -7,06
|
|THYAO
|64,55
|3.386.835.692
|% 1,49
|
|TUPRS
|300,10
|2.964.387.471
|% 4,38
|
|KARSN
|7,52
|936.935.379
|% 5,03
|
|GARAN
|18,74
|901.619.092
|% 2,40
|
|YKBNK
|5,51
|892.322.166
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,51
|892.322.166
|% 0,55
|
|ZOREN
|2,76
|376.948.508
|% 4,55
|
|TSKB
|3,64
|485.065.593
|% 3,70
|
|KARSN
|7,52
|936.935.379
|% 5,03
|
|EKGYO
|3,55
|431.819.012
|% 0,85
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9570
|17,9694
|% 0,06
|
|Euro
|18,2098
|18,2160
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,5259
|21,6339
|% -0,29
|
|Frank
|18,8144
|18,9278
|% -0,48
|
|Riyal
|4,7700
|4,7940
|% 0,02
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,01
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|-9,00
|
|Tam
|6.893
|6.941
|-15,00
|
|Yarım
|3.359
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-1,32
|