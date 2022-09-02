***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 16:05
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059650
BIST
15:553.208
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 65,73
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.211
En Düşük
3.160
15:5518,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,2780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
15:5518,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1324
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
15:551.000,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.000,27
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler15:55
|OYYAT
|25,30
|19.966.799
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.798.823
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|566.781.070
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|44.751.988
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|15.436.467
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.323.132
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,43
|86.589.066
|% -7,06
|
|PENTA
|391,80
|60.932.197
|% -5,22
|
|OSMEN
|31,92
|7.812.327
|% -5,00
|
|BALAT
|11,50
|446.124
|% -4,17
|
|EKGYO
|4,05
|1.309.149.570
|% 1,25
|
|AKSEN
|30,30
|498.513.893
|% 2,99
|
|KONTR
|46,70
|444.744.956
|% -0,64
|
|SMRTG
|40,92
|424.847.948
|% -0,63
|
|GWIND
|16,23
|310.884.229
|% 2,08
|
|HUNER
|4,12
|251.609.662
|% 0,24
|
|SEGYO
|1,33
|77.380.508
|% 0,76
|
|CONSE
|4,20
|200.323.758
|% 4,48
|
|MOBTL
|2,36
|98.772.353
|% 1,72
|
|KLSYN
|3,01
|78.948.410
|% 2,73
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2117
|18,2305
|% 0,19
|
|Euro
|18,2312
|18,2372
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,9608
|21,0659
|% 0,12
|
|Frank
|18,4213
|18,5323
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8320
|4,8563
|% 0,13
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,72
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|44,00
|
|Tam
|6.749
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.288
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,14
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|2,05
|
Seans Raporu
15:55
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16:10ALKA
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16:07VAKFN
Yüzde 5.48 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 928, 906 adet işlem
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16:06TEZOL
Yüzde 5.49 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 433, 235 adet işlem