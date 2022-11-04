***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2022 16:23
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076804
BIST
17:324.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 113,24
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
17:3218,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
17:3218,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3312
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5161
En Düşük
18,1324
17:321.001,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 25,98
|Açılış
|: 1.001,39
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.001,58
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:30
|INVEO
|25,74
|205.963.191
|% 10,00
|
|ISDMR
|27,96
|349.434.876
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|59.440.245
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|387.044.764
|% 9,98
|
|EREGL
|33,30
|6.387.545.651
|% 9,97
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|105.707.512
|% -9,92
|
|NETAS
|31,90
|157.296.723
|% -8,81
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|103,70
|10.577.267.487
|% 1,87
|
|EREGL
|33,30
|6.387.545.651
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,09
|5.210.051.506
|% 8,09
|
|TUPRS
|427,80
|4.025.647.422
|% 4,98
|
|ASELS
|34,98
|3.517.121.488
|% 1,39
|
|KRDMD
|13,09
|5.210.051.506
|% 8,09
|
|EKGYO
|4,58
|1.770.991.648
|% 1,10
|
|ISCTR
|8,91
|2.631.069.316
|% 2,41
|
|YKBNK
|9,15
|2.457.906.489
|% 4,45
|
|HALKB
|8,55
|1.780.652.600
|% 4,14
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6110
|18,6177
|% 0,02
|
|Euro
|18,4919
|18,5023
|% 1,79
|
|Sterlin
|21,0322
|21,1376
|% 1,57
|
|Frank
|18,6337
|18,7460
|% 1,87
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,02
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|43,45
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|25,07
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.689
|6.758
|124,00
|
|Yarım
|3.259
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,28
|0,62
|
|B. Petrol
|98,58
|98,58
|3,91
|
Seans Raporu
17:30
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17:45KRDMD
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17:44XU030
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17:44XU100
Endeks 4, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 57 üstünde . İşlem hacmi 84, 530.00 milyon TL de
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17:44DESA
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 069 adet işlem
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17:43GLYHO
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 398, 708 adet işlem