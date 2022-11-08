***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:28
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077826
BIST
11:094.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 53,35
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.389
En Düşük
4.297
11:0918,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1286
|Açılış
|: 18,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6123
En Düşük
18,4157
11:0918,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:09999,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,15
|Açılış
|: 999,29
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,52
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:09
|DESA
|42,98
|29.249.945
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|TEZOL
|21,98
|150.180.821
|% 9,68
|
|OTTO
|39,00
|283.569
|% 5,41
|
|KMPUR
|112,50
|47.479.485
|% 5,14
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EKIZ
|19,07
|244.096
|% -6,43
|
|ERCB
|92,20
|29.877.672
|% -6,40
|
|ALMAD
|5,12
|26.196.890
|% -5,54
|
|PGSUS
|367,30
|341.127.975
|% 2,23
|
|ISDMR
|31,86
|299.365.233
|% 3,64
|
|ODAS
|8,87
|284.903.216
|% 1,26
|
|JANTS
|112,40
|209.402.217
|% 3,40
|
|NATEN
|149,90
|170.151.711
|% 2,25
|
|IHLGM
|1,01
|31.120.172
|% 2,02
|
|MOBTL
|3,31
|82.346.480
|% 1,22
|
|ISDMR
|31,86
|299.365.233
|% 3,64
|
|SEGYO
|1,77
|16.195.814
|% -1,67
|
|OYAKC
|17,89
|158.993.392
|% 0,85
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6056
|% 0,70
|
|Euro
|18,5810
|18,5943
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2684
|21,3751
|% 0,24
|
|Frank
|18,6970
|18,8097
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,65
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,00
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.684
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.257
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|97,76
|97,76
|-0,16
|
Seans Raporu
11:09
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11:24DOGUB
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