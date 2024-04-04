***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 16:17
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267289
BIST
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17:289.110
En Düşük
|Değişim
|: 1,84%
|| 164,19
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2831,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2834,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:282.353,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,13
|Açılış
|: 2.351,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KARYE
|40,70
|111.763.612
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|45.895.813
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.292.133
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.108.893.626
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,60
|511.644.680
|% -9,15
|
|THYAO
|293,50
|21.020.631.244
|% -2,17
|
|ISCTR
|12,28
|8.111.677.620
|% 5,50
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|YKBNK
|28,54
|5.402.111.063
|% 3,56
|
|AKBNK
|51,60
|4.091.215.171
|% 4,79
|
|ISCTR
|12,28
|8.111.677.620
|% 5,50
|
|ZOREN
|5,34
|1.063.347.494
|% -1,11
|
|YKBNK
|28,54
|5.402.111.063
|% 3,56
|
|EKGYO
|9,25
|1.301.592.148
|% 2,78
|
|AKENR
|16,85
|2.244.163.244
|% -0,24
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0904
|40,2913
|% -0,56
|
|Frank
|34,9662
|35,1415
|% -0,93
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,09
|27,13
|% 0,66
|
|Platin
|942,59
|944,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,48
|1.035,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,25
|89,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.297,66
|2.297,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:26
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