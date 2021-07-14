***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 15:51
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Feyyaz Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951137
BIST
16:321.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 19,61
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
16:328,5965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
16:3210,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
16:32504,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,37
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KRTEK
|8,37
|15.559.617
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.951.607
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.503.747
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.193.112
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.039.512
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|59,95
|1.743.521
|% -5,14
|
|SILVR
|6,35
|21.001.756
|% -3,64
|
|SASA
|30,64
|1.671.420.987
|% 8,12
|
|GARAN
|8,45
|883.386.383
|% 0,00
|
|THYAO
|13,12
|456.668.010
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,26
|348.918.696
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,30
|299.543.159
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|188.392.226
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|299.543.159
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|883.386.383
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|106.176.173
|% 0,56
|
|SASA
|30,64
|1.671.420.987
|% 8,12
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,51
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|22,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|22,45
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|10,86
|
|Çeyrek
|805
|823
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|-0,08
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:44SASA
Yüzde 8.26 oranında artışla 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 010, 412 adet işlem
-
16:41PKART
Yüzde 6.27 oranında artışla 17.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 017 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 55 artarak (% 1.47 ) 1, 211
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRTEK, VBTYZ, EUHOL, AVOD, EDATA
-
16:40
BRSAN, MERIT, BRYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında