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***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2021 15:51



***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM

Açıklamalar Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Feyyaz Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951137


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