***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2020 14:22
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Feyyaz Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819450
BIST
15:01120.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 803,29
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:016,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:016,5562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:01307,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,68
|Açılış
|: 307,41
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,20
|54.224.015
|% 18,90
|
|GSRAY
|3,32
|711.499.736
|% 15,28
|
|TSPOR
|5,37
|212.980.473
|% 15,24
|
|EDIP
|2,51
|39.989.932
|% 11,06
|
|GUBRF
|17,22
|176.977.439
|% 10,31
|
|ARDYZ
|16,17
|30.261.120
|% -10,17
|
|ERBOS
|24,94
|14.990.572
|% -9,24
|
|HUBVC
|39,94
|47.211.745
|% -7,50
|
|ARSAN
|4,93
|8.247.784
|% -7,16
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,16
|1.569.899.449
|% 0,28
|
|THYAO
|15,24
|1.358.454.671
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,32
|711.499.736
|% 15,28
|
|ODAS
|2,25
|549.160.183
|% 4,65
|
|TUPRS
|112,70
|374.923.943
|% 2,45
|
|ODAS
|2,25
|549.160.183
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,32
|711.499.736
|% 15,28
|
|KARSN
|1,93
|186.394.446
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,97
|280.107.600
|% 3,13
|
|THYAO
|15,24
|1.358.454.671
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8491
|7,8885
|% -0,34
|
|Frank
|6,1364
|6,1733
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6080
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|
Seans Raporu
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15:17XU030
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