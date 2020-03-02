***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.03.2020 09:11
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823178
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
0
En Düşük
0
18:056,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2064
18:056,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8634
18:05321,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,91
|Açılış
|: 321,27
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9786
|8,0186
|% 0,16
|
|Frank
|6,4399
|6,4787
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6573
|1,6656
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|24,99
|
|Altın Gr.
|322
|322
|5,52
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,09
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|1,71
|
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