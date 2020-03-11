***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2020 17:25
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827148
BIST
17:18100.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -534,98
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:186,2017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:187,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0760
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:18330,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,21
|Açılış
|: 330,79
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|158.308.247
|% 19,90
|
|SELEC
|7,37
|126.145.424
|% 19,84
|
|ECILC
|3,99
|229.252.148
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.880.681
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,90
|122.769.566
|% 18,61
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|773.958
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|15.135.973
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.695.840
|% -14,74
|
|ALCTL
|16,08
|23.947.316
|% -14,24
|
|ASELS
|25,70
|1.017.478.614
|% -0,77
|
|THYAO
|9,67
|839.424.791
|% -3,01
|
|GARAN
|9,51
|472.171.684
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,23
|325.511.205
|% -11,32
|
|ODAS
|1,58
|269.102.819
|% -8,14
|
|IHLGM
|1,12
|198.975.215
|% -5,88
|
|ODAS
|1,58
|269.102.819
|% -8,14
|
|CEMAS
|0,91
|151.733.158
|% -9,00
|
|ADESE
|1,31
|156.362.662
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,32
|266.613.942
|% -9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9987
|8,0389
|% 0,90
|
|Frank
|6,5951
|6,6348
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6454
|1,6536
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,35
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.179
|2.234
|24,24
|
|Yarım
|1.053
|1.081
|11,73
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,52
|36,52
|-0,70
|