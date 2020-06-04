***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2020 14:26
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849102
BIST
15:44109.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 203,35
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:446,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:447,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:44373,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 5,34
|Açılış
|: 373,29
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|3,63
|58.739.651
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.284.706
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|EGGUB
|83,30
|37.317.097
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,16
|41.487.999
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.785.496
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.091.205.120
|% 1,04
|
|ASELS
|31,94
|933.138.154
|% 0,57
|
|GARAN
|8,17
|658.778.828
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,38
|198.975.692
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.607.727
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,93
|369.729.772
|% 3,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4533
|8,4957
|% 0,06
|
|Frank
|7,0244
|7,0667
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|16,94
|
|Altın Gr.
|372
|373
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.450
|23,90
|
|Tam
|2.492
|2.522
|24,60
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|12,00
|
|Çeyrek
|608
|615
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,43
|39,43
|-0,36
|