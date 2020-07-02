***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.07.2020 13:40
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854020
BIST
14:56116.693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.377,87
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
14:566,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
14:567,7429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
14:56390,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,02
|Açılış
|: 390,95
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|91.776.377
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.324.245
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|4.968.514
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.070.067
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.649.432
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,14
|3.628.498
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,62
|12.340.939
|% -3,26
|
|GARAN
|8,36
|863.899.491
|% 0,72
|
|SISE
|5,91
|620.003.604
|% 6,10
|
|THYAO
|12,27
|587.362.849
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,05
|561.104.481
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,25
|550.303.399
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|561.104.481
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|236.052.491
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,77
|325.002.950
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,25
|550.303.399
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|270.504.145
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5525
|8,5954
|% 0,41
|
|Frank
|7,2335
|7,2771
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-0,92
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.632
|10,00
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,90
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|0,36
|