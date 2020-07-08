***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.07.2020 09:20
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856476
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
18:057,7444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7475
En Düşük
7,7149
18:05395,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 395,69
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|ATSYH
|2,09
|83.921
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|ATSYH
|2,09
|83.921
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6275
|% 0,07
|
|Frank
|7,2514
|7,2951
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,85
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|0,30
|
|Tam
|2.638
|2.652
|0,30
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|0,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|42,96
|42,96
|-0,12
|
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524