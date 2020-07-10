***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.07.2020 14:08
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858884
BIST
15:25113.242
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -2.551,74
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
15:256,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
15:257,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
15:25399,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,23
|Açılış
|: 399,18
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|22.511.716
|% 10,00
|
|QNBFB
|44,48
|17.870.030
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|47.740.162
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.221.597
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|14.126.754
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.800.086
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.830.661
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.530.903
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.644.814
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,04
|1.156.639.451
|% -5,56
|
|GARAN
|7,74
|875.595.666
|% -2,15
|
|TRKCM
|4,55
|859.458.569
|% -1,73
|
|SISE
|6,19
|840.612.135
|% -2,98
|
|THYAO
|11,54
|676.009.929
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,04
|1.156.639.451
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,55
|859.458.569
|% -1,73
|
|ZOREN
|2,43
|454.531.758
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,57
|277.724.286
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,95
|509.485.199
|% -4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6205
|8,6638
|% -0,06
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|6,50
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,00
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,30
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|-0,52
|
Seans Raporu
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15:36PEGYO
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