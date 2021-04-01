***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2021 09:10
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Gülgün Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922492
BIST
10:301.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,50
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.411
En Düşük
1.399
10:308,1799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0600
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,2878
En Düşük
8,1648
10:309,6410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0276
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7559
En Düşük
9,6161
10:30452,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 452,37
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
451,05
BIST En Aktif Hisseler10:30
|BURVA
|34,14
|2.417.428
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|4.503.881
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|RTALB
|33,72
|6.693.993
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|SONME
|55,00
|192.310
|% -5,90
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,86
|1.016.504.603
|% 2,54
|
|SASA
|46,92
|284.378.607
|% 3,99
|
|BJKAS
|8,87
|210.167.229
|% 6,48
|
|PETKM
|5,90
|173.726.361
|% 2,61
|
|KOZAL
|118,40
|145.160.043
|% -0,50
|
|GARAN
|6,86
|1.016.504.603
|% 2,54
|
|EKGYO
|1,92
|72.168.822
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,20
|66.945.265
|% 2,76
|
|PETKM
|5,90
|173.726.361
|% 2,61
|
|BJKAS
|8,87
|210.167.229
|% 6,48
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1741
|8,1799
|% -0,73
|
|Euro
|9,6163
|9,6410
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,2342
|11,2905
|% -0,78
|
|Frank
|8,6260
|8,6780
|% -0,78
|
|Riyal
|2,1750
|2,1859
|% -0,70
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|10,56
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|0,51
|
Seans Raporu
10:30
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10:42TRILC
Yüzde 9.93 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 404 adet işlem
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10:41
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, GARAN, ISCTR
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 92 artarak (% 1.24 ) 1, 217
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, RTALB, BURVA, VAKFN, RODRG, JANTS, GLRYH, ATLAS, VANGD, VAKKO