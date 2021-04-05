***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2021 09:04
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Gülgün Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923138
BIST
10:351.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
10:358,1780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
10:359,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
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9,7115
En Düşük
9,5854
10:35454,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 454,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|105.587.866
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.646.512
|% 9,93
|
|NTGAZ
|11,30
|144.437
|% 9,92
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|BTCIM
|15,30
|4.057.508
|% -9,57
|
|GLRYH
|11,00
|8.208.103
|% -9,47
|
|FORMT
|1,59
|8.688.595
|% -9,14
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BJKAS
|8,61
|272.702.102
|% -6,41
|
|KOZAL
|126,00
|259.798.042
|% 0,72
|
|GARAN
|6,90
|187.036.533
|% 0,27
|
|JANTS
|891,00
|161.145.356
|% 7,74
|
|ASELS
|15,93
|150.279.394
|% 2,77
|
|BJKAS
|8,61
|272.702.102
|% -6,41
|
|GARAN
|6,90
|187.036.533
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,69
|91.677.313
|% -7,29
|
|PETKM
|6,13
|125.303.474
|% 2,34
|
|ODAS
|3,56
|69.862.309
|% 1,42
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1721
|8,1780
|% 0,31
|
|Euro
|9,6006
|9,6144
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,2904
|11,3471
|% 0,44
|
|Frank
|8,6455
|8,6976
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1756
|2,1865
|% 0,39
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-6,66
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,76
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,74
|